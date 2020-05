Diverse organisaties in Suriname slachtoffer van ransomware

In Suriname zijn diverse organisaties momenteel slachtoffer geworden van ransomware, die cybercriminelen inzetten om geld bij die organisaties los te peuteren. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat ICT managers van verschillende Surinaamse organisaties, op dit moment in gesprek met elkaar zijn om het probleem aan te pakken.

Ransomware is een type malware, ofwel kwaadaardige software, die een computer blokkeert of bestanden versleutelt. Pas als je losgeld (ransom) betaalt aan de criminelen zou je de computer of de bestanden weer kunnen gebruiken. Andere termen voor ransomware zijn cryptoware of gijzelsoftware.

Een veel voorkomende manier om ransomeware te verspreiden is via nepmails voorzien van ransomware. De afzenders van deze mails proberen je te verleiden op een link te klikken of bevatten een besmette bijlage. Zodra deze wordt uitgevoerd wordt er een stukje software geïnstalleerd op de computer, waardoor cybercriminelen toegang kunnen krijgen tot het systeem.

Criminelen richten zich steeds vaker op bedrijven en instellingen, omdat daar meer geld te halen valt. Dat is nu ook het geval in Suriname. Waterkant.Net sprak een woordvoerder van een groot oliebedrijf in Suriname. Die geeft aan dat het bedrijf geen slachtoffer is geworden, maar dat hun ICT afdeling wel alert hierop is.

Het bedrijf zou bezig zijn de nodige voorbereidingen te treffen en is hierover ook in gesprek met andere ICT managers in Suriname.