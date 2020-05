‘Bigi Boy’ Rozenstruik ook in quarantaine bij terugkomst in Suriname

De Surinaamse UFC vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik vliegt na zijn verloren wedstrijd afgelopen weekend, weer terug naar Suriname. Als alles goed is gegaan zit hij nu op een speciale repatriatievlucht vanuit Miami, die met 52 personen naar Suriname komt.

Afgelopen zaterdagavond incasseerde hij zijn eerste verlies als MMA-vechter toen hij uitkwam tegen de Frans-Kameroense Francis Ngannou. Hij ging daarbij na 20 tellen neer en moest zo de aftocht blazen. Tegen het Algemeen Dagblad zegt hij daarover dat het goed met hem gaat en hij geen fysiek letsel heeft. “Maar ik heb een groot ego, net als alle andere vechters. Dat ego is het enige dat pijn doet” aldus Bigi Boy tegen de krant.

Op het moment dat hij aankomt in Suriname zal ook hij twee weken in quarantaine moeten. Bigi Boy, die al maanden niet meer in Suriname is geweest omdat hij zich aan het voorbereiden was op het gevecht, zal het allemaal over zich heen laten komen.

Tegen de krant zei hij verder dat hij goed op de hoogte is wat hem nu te wachtten staat in Suriname, waar nog de nodige restricties gelden ter bestrijding van het coronavirus. Naast Bigi Boy en de andere repatrianten, komen ook 12 Newmont arbeiders met de vlucht uit Miami mee naar Suriname.