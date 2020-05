Man meerdere malen slachtoffer van beroving op straat door bekende

Op vrijdag 8 mei jongstleden deed een man in Suriname aangifte tegen de hem welbekende Julian D., ter zake diefstal door middel van geweldpleging. De aangever verklaarde dat hij meermalen door de 36-jarige Julian is beroofd op straat. Op vrijdag 8 mei was dat weer het geval.

Terwijl de aangever op zijn fiets over straat reed werd hij door Julian tot stoppen gedwongen, waarna die onder bedreiging met een mes, Srd.50,- van de aangever weg nam. Julian is op zondag 10 mei door de politie van Uitvlugt opgespoord en aangehouden.

Tijdens een buurtonderzoek kwam de politie erachter dat Julian in de vroege ochtend van dezelfde dag een inbraak had waarbij hij 12 flessen kokosolie gestolen had. Julian werd opgespoord en aangehouden en bracht de politie vervolgens naar de koper van de gestolen flessen kokosolie.

Die persoon bleek de 65- jarige Harry, A. te zijn. Die werd aangehouden voor heling. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Julian in verzekering gesteld. De heler Harry is na verhoor heengezonden. De flessen met kokosolie zijn in beslag genomen en zullen terug worden gegeven aan de rechtmatige eigenaar meldt het Korps Politie Suriname.