Covid-19 Managementteam werkt met organisaties aan nieuwe veiligheidsprotocollen

Deze week zijn de gesprekken van het Covid-19 Managementteam met de horeca- en toerismesector in Suriname opgestart. Het doel hiervan is om samen te komen tot nieuwe veiligheidsprotocollen en readiness plannen voor mogelijke crises of rampen in de toekomst. Het eerste onderhoud vond plaats op dinsdag 12 mei.

Namens het Covid-19 Crisis Managementteam zaten aan: Luitenant-Kolonel Daniëlle Veira van Nationale Veiligheid, DC Nerkust en namens Volksgezondheid Onderdirecteur Morpurgo-Dest en dokter Ruben Del Prado. Zij gingen in gesprek met vertegenwoordigers van de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA), de United Tour Guides Suriname (UGTS) en de Stichting Uitgangscentrum Paramaribo (SUP). De gesprekken zijn goed verlopen en zullen worden voortgezet.

Horecabedrijven, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en openbaar transportbedrijven zijn vooralsnog niet toegestaan om diensten te verlenen aan het groter publiek. Dit kan pas nadat met het Covid-19 Crisis Managementteam overeenstemming is bereikt over het introduceren van algemene en sectorspecifieke veiligheidsregels om verspreiding van het coronavirus in Suriname te voorkomen.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) gaat tijdens de reguliere Covid-19 persconferentie van vrijdag 15 mei nader hierop in