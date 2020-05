Biza gestart met vouwen circa 800.000 stembiljetten voor DNA en RR

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op woensdag 13 mei gestart met het vouwen van de stembiljetten in Suriname. Het gaat om circa 800.000 stembiljetten voor DNA en RR. De medewerkers die gaan helpen bij het vouwen van de stembiljetten, zijn vooruitlopend hierop geïnstrueerd over de werkzaamheden.

Het vouwen van de stembiljetten vindt plaats bij het Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg te Magenta. “De zaal is groot waardoor we met in achtneming van de Covid-19 maatregelen op voldoende afstand van elkaar met een grotere groep de werkzaamheden kunnen verrichten”, zegt Henk Sidoel, hoofd van de afdeling ICT van Biza.

De stembiljetten worden eerst geperforeerd. Daarna worden ze gevouwen, afgestempeld, geteld en verpakt. Vervolgens worden ze gedistribueerd naar de verschillende Surinaamse hoofdstembureaus. Volgens Sidoel zijn er acht tot tien dagen nodig om de werkzaamheden te voltooien.

De werkers zijn verdeeld in twee groepen en elke groep telt ongeveer 280 mensen die in de zaal de werkzaamheden uitvoeren, terwijl een twintig tot dertigtal buiten de zaal bezig zullen zijn met het perforeren, tellen en verpakken. Ruim omvattend met de ondersteuners gaat het om 350 tot 400 man die op dag basis de werkzaamheden uitvoeren, vertelt Sidoel.

De werkzaamheden vangen aan om 12.00 uur en eindigen om 20.00 uur, dit vanwege de partiële lockdown, waarbij eenieder om 23.00 uur thuis moet zijn. Des zaterdags beginnen de activiteiten vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur, meldt Biza.