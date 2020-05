Vismale tegen politici in Suriname: “Misbruik noden volk niet”

Directeur en programmamaker van stichting 1 voor 12, Louis Vismale, betreurt het dat Surinaamse politici in hun campagnevoering op weg naar de verkiezingen van 25 mei aanstaande, misbruik maken van de noden van de samenleving. Hij doet een dringend beroep op hen om dit achterwege te laten.

Tijdens een bezoek aan familie Madaran aan de Mismakweg, een zijstraat van de Suralcoweg, trof Vismale een zeer erbarmelijke situatie aan. Op het adres woont een 60 jarige moeder (H.J) met haar 41 jarige zoon (J.M) in een woning die dringend aan renovatie toe is. Bij de minste en geringste regenbui, loopt het huis onder water, mede door het lekkend dak. Ook ontbreekt de noodzakelijke meubilair. De vrouw des huizes heeft diverse operaties ondergaan en is halfzijdig verlamd. De zoon die aan hypertensie lijdt is werkloos.

Wat Vismale erg steekt is dat er diverse politici, of aan hen gelieerden zijn langs geweest bij dit gezin en hen toch geen helpende hand hebben geboden. “Politici moeten zich nog meer inzetten om het volk te dienen en niet alleen langs gaan in verkiezingstijd om een vlag te plaatsen,” zegt Vismale met een brok in de keel bij het aanschouwen van de situatie waarin de familie verkeerd. “Mensen hebben het moeilijk, sommige situaties kun je niet eens beschrijven, als programmamaker kom ik op veel plekken, dus ik zie veel. We moeten de mensen echt helpen”. De programmamaker wil zich nu meer dan ooit inzetten om een fonds op te richten om de belangen van de sociaal zwakkeren te behartigen.

Van directeur Vismale heeft de familie een bed, twee gezondheidsmatrassen, een complete kookset, levensmiddelen en een financiële bijdrage ontvangen. Dit alles heeft een totale waarde van SRD 3500,- . Stichting 1 voor 12 heeft weer eens het voortouw genomen maar vraagt de samenleving om deze familie, die dringend hulp behoeft ook te ondersteunen.