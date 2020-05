Ontevredenheid bij Surinaamse Politiebond, leden willen verkiezing

Leden van de Surinaamse Politiebond hebben afgelopen week een brief naar de huidige voorzitter van de bond gestuurd, waarin ze aangeven niet tevreden te zijn over een aantal zaken. Ook hebben de leden in het schrijven aangegeven dat ze het vertrouwen in bondsvoorzitter Raoul Hellings hebben opgezegd en een bondsverkiezing eisen.

Een van de zaken die in de brief genoemd wordt is dat de leden vinden dat ze als kinderen behandeld worden, doordat hooggeplaatst hoofdofficieren zonder opgaaf van reden, om de twee weken gemuteerd worden. Leden worden op een vrijdag voorgehouden dat ze de maandag daarop naar een andere afdeling zijn gemuteerd en hun werkzaamheden daar moeten aanvangen, zeggen zij.

De leden geven verder in de brief aan dat zij de mening zijn toegedaan dat de huidige voorzitter niet meer dezelfde vechtlust heeft als toen. Ze willen snel verkiezingen zodat een ander bestuur gekozen kan worden.