Man door 16-jarig neefje en diens vrienden bestolen van SRD 100.000

De politie in Suriname heeft maar liefst zeven verdachten aangehouden op verdenking van diefstal van een groot geldbedrag. Een benadeelde deed aangifte van diefstal bij de politie van het bureau Richelieu van iets meer dan SRD 100.000. De benadeelde vermoedde dat zijn 16-jarig neefje S.G. de diefstal had gepleegd.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de recherche afdeling van Politie Regio Oost. Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) werd in ook in stelling gebracht om S.G. ter aanhouding op te sporen. Op donderdag 7 mei zijn de 16-jarige S.G en zijn vrienden Ivanildo P.(22), Anton P. (31) en de autobestuurder Olton P.(46) staande en vervolgens aangehouden door leden van het RBT.

S.G. en zijn vrienden reden in een auto die bestuurd werd door Olton,P. Bij een onderzoek in het voertuig werd een groot deel van het geldbedrag terug gevonden. Het geld was verstopt in de motorkap van het voertuig. Deze verdachten werden overgedragen aan de recherche van Politie Regio Oost.

Het onderzoek van de recherche bracht nog drie verdachten in beeld te weten: de 17-jarige M.G. de 17- jarige J.D en de 18-jarige B.D. Deze verdachten zijn ook aangehouden omdat zij ook een deel van het gestolen geld bij zich hadden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle zeven verdachten in verzekering gesteld en is het geld hangende het onderzoek in verzekering gesteld, aldus de politie.