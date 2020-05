Echtpaar bruut overvallen en vastgebonden met duct tape in badkamer

Een echtpaar is vanochtend rond 03.00u bruut overvallen door vijf gemaskerde en gewapende rovers in hun woning aan de Maddie Ragopersadweg in het district Wanica. Waterkant verneemt dat allen gewapend waren met een vuistvuurwapen. Daarnaast waren drie van de criminelen ook gewapend met respectievelijk een hamer, cutter en koevoet.

Volgens de politie was het echtpaar aan het slapen toen zij werden overvallen. De man werd geslagen aan zijn hoofd. Vervolgens werden de slachtoffers gebracht naar de bad-toiletruimte en vastgebonden met duct tape. Vervolgens werd het pand overhoop gehaald en spullen buitgemaakt.

De rovers forceerden een achterdeur om de woning te betreden. Na de daad verlieten zij die ook via de achterdeur. De daders maakten een Toyota Rav 4 met een PJ kenteken, SRD 9800, gouden sieraden, 2 televisie toestellen, 2 laptops, 2 mobiele telefoons en bijouterien buit.

De politie in Suriname kreeg de melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.