Bromfietser steekt haastig de weg over en geschept door dienstauto

Deze bromfietser is dinsdagmiddag op de hoek van de Franchepanestraat en Brokopondolaan gewond geraakt, nadat hij haastig de weg overstak en geschept werd door een aankomende dienstauto van de overheid.

De bromfietser reed over Franchepanestraat en wou de Brokopondolaan overstreken om naar het ander gedeelte van de Franchepanestraat te gaan richting Zonnebloemstraat. Daarbij haaste hij zich en onderschatte de snelheid van de aankomende dienstauto die over de Brokopondolaan kwam aangereden richting Jagernath Lachmonstraat.

De bromfietser werd geschept door het voertuig en kwam hard te vallen op de weg. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname. Hij heeft een beenfractuur opgelopen. Het voorwiel van de bromfiets raakte behoorlijk beschadigd