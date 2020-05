Bejaarde vrouw (72) bruut overvallen en vastgebonden in woning

Een 72-jarige vrouw is gisterochtend rond 03.00u door twee rovers overvallen in haar woning aan de Balaweg, zijstraat Nieuw Weergevondenweg. Volgens de politie lag het slachtoffer te slapen toen zij werd overvallen. De rovers die gewapend waren met houwers forceerden een raam om de woning te betreden. Vervolgens stormden zij de slaapkamer van de bejaarde binnen en sprongen op haar. Daarbij drukten de criminelen een houwer op de keel van de vrouw en vroegen haar naar geld.

De bejaarde gaf de rovers te kennen dat zij niet veel geld en waardevolle spullen heeft. Zij gaf de verdachten SRD 1500 wat zij in huis had, maar zij waren niet tevreden. De vrouw zei tegen de rovers dat ze niets meer heeft en dat haar kinderen inkopen voor haar doen. Het slachtoffer werd toen vastgebonden en de kleren in de kamer werden overhoop gehaald.

Na de daad verlieten de rovers de woning. De bejaarde wist haarzelf te bevrijden en deed de kamerdeur op slot. Toen ze merkte dat er geen gestommel meer was in de woning, kwam zij uit de kamer en belde haar dochter en schoonzoon op. De politie werd meteen ook ingeschakeld en arriveerde heel snel ter plaatse. De daders werden niet in de nabije omgeving aangetroffen.

De rovers maakten geld, sieraden, een telefoon en een televisie buit. De criminelen hebben de hond van de bejaarde en een overbuurman vergiftigd. Vermoedelijk zijn ze via een aangrenzend perceel op het erf van de 72-jarige gekomen. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.