BBS’er mishandelt superieur die hem aanspreekt op dragen kniebroek

Een beveiligingsambtenaar van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS) is op vrijdag 8 mei aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van zijn superieur. Deze had de BBS’er bij een controle aangesproken omdat de beveiliger tijdens dienst gekleed was in een kniebroek, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat BBS’er Shamkoemat H. zijn dienst draaide, terwijl hij niet voldeed aan de kledingvoorschriften. Hij was onder andere gekleed in een kniebroek. Bij controle werd Shamkoemat ernstig aangesproken door zijn controleur en superieur. De controleur is een beveiligingsinspecteur 2e klasse.

De reprimande van de controleur viel niet in goede aarde bij Shamkoemat. Hij werd zo boos dat hij de controleur enkele rake klappen toebracht, meldt de politie. Die deed aangifte waarna Shamkoemat is aangehouden en in verzekering is gesteld voor mishandeling van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening