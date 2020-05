Waaraan denken bij een tweede woning in Suriname?

Nederland telt ongeveer 350.000 inwoners met een Surinaamse nationaliteit. Al ruim de helft van de Surinaamse Nederlanders is in Nederland geboren. Toch blijft de band met Suriname sterk. Een tweede woning in Suriname is voor veel (Surinaamse) Nederlanders daarom ook een droom. Maar waar moeten deze mensen aan denken voordat zij daadwerkelijk een woning in Suriname kopen?

Neem de tijd om te oriënteren

Mensen die hun droom van een woning in Suriname willen waarmaken, zullen ongetwijfeld al een idee hebben over de locatie. Het zal een plek zijn in de buurt van familie of vrienden, waar men ooit is opgegroeid of op een plek met veel faciliteiten in de buurt. Toch is het verstandig om ruim de tijd te nemen en gebruik te maken van de expertise van één of meerdere makelaars. Ook al is het een bekende plek, naar jarenlang in Nederland te hebben gewoond, kan de situatie gewijzigd zijn. De makelaar kan hier alles over vertellen. Daarnaast is de status van de grond heel belangrijk. In Suriname wordt er onderscheid gemaakt tussen domeingrond en eigendomsgrond. Domeingrond is eigendom van de Surinaamse staat. Hierop moet grondhuurrecht aangevraagd worden.

Echter, dit is alleen voorbehouden aan ingezetenen van Suriname. Dit is dus geen optie voor Nederlandse Surinamers die een tweede woning in Suriname zoeken. Zij moeten op zoek naar woningen op eigendomsgrond. Dit is grond die particulier bezit is en overgekocht kan worden.

Seizoenen

Surinamers die in Nederland zijn geboren zijn gewend aan het Nederlandse klimaat met vier seizoenen. Zij zullen haast vergeten dat Suriname geen seizoenen heeft, maar een droge tijd en een regentijd. Dit speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar een woning in Suriname. Het regenseizoen is tweemaal per jaar, van december t/m januari en van mei t/m augustus. Tijdens hevige regenval is het in Suriname niet ongewoon dat straten en woningen blank komen te staan. Het is daarom belangrijk om een woning ook in het regenseizoen te bekijken en te zien wat hevige regenval met de omgeving doet. In navolging daarop is het afsluiten van een goede inboedel- en opstalverzekering erg belangrijk. Meestal wordt een opstalverzekering in Suriname een brandverzekering genoemd, waarmee de woning ook tegen brandschade gedekt is.

Woning verhuren

Wanneer een Surinaamse Nederlander het grootste gedeelte van de tijd in Nederland woont en de woning enkel voor vakantie gebruikt, dan moet er een oplossing gevonden worden voor het onderhoud. In een tropische omgeving zal de natuur bij geen onderhoud de woning al snel overnemen. Er komt ongedierte binnen, leidingen raken verstopt, apparatuur gaat roesten en er is wildgroei van planten. Als er geen familie in de buurt is die voor het onderhoud kan zorgen, is het verstandig om de woning te verhuren. Er zijn hier diverse opties voor. Een woning kan door een verhuurorganisatie verhuurd worden of de woning kan op een boekingssite aan vakantiegangers worden aangeboden. Al zal er in het laatste geval nog wel gezorgd moeten worden voor onderhoud, de woning zelf blijft wel bewoonbaar.