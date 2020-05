Vrouw (25) na circa zes maanden alsnog vast voor dood baby

De Surinaamse politie heeft een 25-jarige vrouw, die in november vorig jaar werd verhoord na de vondst van een babylijkje achterop een erf, alsnog aangehouden. De vrouw is afgelopen week aangehouden en wordt verdacht van kindermoord, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Volgens dWT gaat het om Mercedes R., die in november 2019 na verhoor door de politie van het ressort Centrum was heengezonden. Een buurtbewoner had alarm geslagen toen bleek dat de vrouw niet meer zwanger was, maar er ook geen baby werd waargenomen.

De politie kreeg daarna op 15 november vorig jaar een melding dat er op het erf waar de mevrouw in kwestie woonachtig is, vermoedelijk iets begraven lag. Het adres werd door de politie aangedaan en op aanwijzing van getuigen werd de plek opgegraven.

De wetsdienaren stuitte daarbij op resten van vermoedelijk een voldragen baby.

