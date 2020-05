Telegraaf rectificeert bericht over vervolging witwassen minister Hoefdraad

De Nederlandse krant De Telegraaf zal een rectificatie plaatsen naar aanleiding van een door haar gepubliceerd artikel, waarin staat vermeld dat Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is aangeklaagd in een witwasschandaal. Het desbetreffend bericht is gepubliceerd onder de kop: ‘Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal’.

Volgens de advocaat van de minister, Aroon Gonesh, is dit is onjuist aangezien de minister van Financiën niet wordt verdacht van witwassen. Gonesh heeft de Telegraaf aangegeven dat de vordering waarbij de Procureur-Generaal het parlement heeft gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen helemaal geen betrekking heeft op witwassen.

Na een sommatie van de raadsman aan de Telegraaf om over te gaan tot rectificatie aangezien het bewuste artikel en de koptekst geen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, heeft De Telegraaf de kop van de bewuste publicatie inmiddels gewijzigd. Ook zal de Telegraaf overgaan tot het plaatsen van de volgende rectificatie onder de bewuste publicatie:

De kop boven dit artikel is aangepast. In een eerdere versie van dit artikel van 23 april 2020 met een update op 24 april 2020 luidde de kop: “Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal”. Daardoor werd ten onrechte de indruk gewekt dat het Surinaamse openbaar ministerie minister Gillmore Hoefdraad van Financiën strafrechtelijk wil vervolgen in verband met witwassen. De eerdere kop vond geen steun in het beschikbare feitenmateriaal.”