Politie vermoedt: ‘Oom schoot neef dood en pleegde daarna zelfmoord’

De politie in Suriname houdt er ernstig rekening mee dat het in de schokkende zaak van de twee doodgeschoten mannen te Republiek, gaat om moord en zelfmoord. Hoofdinspecteur van de Surinaamse politie Humprey Naarden bevestigd dit vermoeden.

De twee mannen, de 53-jarige Izaak Bruinhart en zijn 40-jarige neef Germain Derby, werden op dinsdag 5 mei dood met schotwonden aangetroffen. Uit het politioneel onderzoek zou blijken dat Bruinhart zijn neef Derby van dichtbij in zijn achterhoofd zou hebben geschoten.

Het vermoeden bestaat dat hij daarna zichzelf heeft doodgeschoten. Wat het motief van de man is geweest, is niet duidelijk. Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname zou het gaan om zaken in de relationele sfeer.

De redactie van Waterkant.Net sprak een nicht van de twee mannen en die gaf aan dat zij niets weet over mogelijke spanningen tussen de twee mannen. “Wat ik zag, is dat ze altijd goed op elkaar waren” aldus de vrouw.

Ze gaf aan dat er tot nu toe niets is vernomen van de politie en dat ze bovenstaand scenario in de krant heeft moeten lezen. Ook zijn de lichamen van de twee manen, die naast familie ook buren waren, volgens haar nog niet vrij gegeven.

Lees ook: