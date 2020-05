Jongeman overleden na kantelen tractor

Een jongeman is vanmiddag in Suriname overleden, nadat de tractor die hij bestuurde was gekanteld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 15.00u plaats vond te Prins Bernhard Polder in Nickerie.

Volgens de eerste berichten was de 19-jarige bestuurder bezig met grondbewerking. Door tot nu toe onbekende oorzaak is de tractor omgekanteld. De jongeman raakte daarbij bekneld onder de tractor.

Omstanders schoten hem te hulp, maar het koste hen veel tijd om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Toen het hen uiteindelijk lukte, bleek dat hij reeds overleden was. De politie van Henar heeft een kanaal moeten oversteken om het stoffelijk overschot van de plek te verwijderen.

Het lichaam van de jongeman is in beslag genomen voor verder onderzoek. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.