Huawei schenkt 1000 tablets voor afstandsonderwijs in Suriname

De Chinese telecomgigant Huawei heeft 1000 tablets en routers geschonken voor 100 scholen in Suriname. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de scholen die in aanmerking komen voor het pilot project inmiddels geselecteerd. De implementatie van e-Learning via de tablets zal door de huidige Covid-19 sluiting van de Surinaamse scholen nog even op zich laten wachten.

Gardelito Hew A Kee, coördinator e-Government, gaf aan dat zij in december 2019 een aanvraag bij Huawei hebben gedaan ten behoeve van een e-learning pilot. “Wij zijn verheugd dat zij zo snel hebben gereageerd en willen bijdragen aan de ontwikkeling”. De introductie van E-Learning is een van de doelstellingen van het e-Government programma voor 2020, net als WiFi toegang op scholen.

Zachary Qui, vertegenwoordiger van Huawei, gaf aan dat de organisatie altijd openstaat ter ontwikkeling van jong talent. De vertegenwoordiger wenste minister Lilian Ferrier succes met de implementatie in het binnenland.

In de werkgroep met vertegenwoordigers van e-Government, Telesur, MinOWC, PTC en Unesco zal nu verder worden gewerkt aan een updated plan voor implementatie.