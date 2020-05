Gerehabiliteerde Nieuw Weergevondenweg vandaag opgeleverd

Vandaag heeft de oplevering van de gerehabiliteerde Nieuw Weergevondenweg in Suriname plaatsgevonden middels een ceremoniële handeling in het ressort Koewarasan. De weg die in een slechte staat verkeerde is aangepakt door het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C).

Onder de aanwezigen bevonden zich: de Districtcommissaris van Wanica-Noordwest Wedperkash Joeloemsingh, de directievoerder Buro Cite N.V., de aannemer van Carmenco Holding N.V., minister Vijay Chotkan van OWT&C en vice-president Ashwin Adhin.

Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh bedankte een ieder die hieraan heeft gewerkt en sprak de hoop uit dat er goed gebruik gemaakt zal worden van de weg en dat men zich aan de regels van het verkeer blijft houden zoals aangegeven is op de verkeersborden.