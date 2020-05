Ruim 6,6 kg marihuana onderschept in taxi bij controlepost Burnside

Bij de controlepost te Burnside is de Surinaamse politie gisteren, zondag 10 mei, gestuit op een aantal zakken marihuana in een voertuig. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde na controle van een taxi, die onderweg was van Nickerie naar Paramaribo.

Volgens de politie zaten in de taxi naast de 37-jarige chauffeur, twee familieleden te weten een 27-jarige man en een 50-jarige vrouw die in het dagelijks leven beveiliger is bij een nutsbedrijf in Suriname. Na weging van de zakken kwam naar voren dat het gaat om een hoeveelheid marihuana van 6.680 gram.

Alle drie inzittenden werden aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De drugs en de verdachten zijn daarna overgedragen aan de collega’s van de Narcotica Brigade die de zaak verder in onderzoek heeft.