Pick-up beveilingsbedrijf in water bij brug op Oost-Westverbinding

Bij een eenzijdig verkeersongeval is deze pick-up van een beveiligingsbedrijf in Suriname in het water terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 13.30u plaats vond op de Oost-Westverbinding bij de 1ste brug.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder hard heeft gereden in de regen. Mogelijk heeft hij de controle over het stuur verloren en is hij als gevolg hiervan van de weg geraakt. Er zat slechts 1 persoon in het voertuig en die is niet gewond geraakt.

De politie was snel ter plekke evenals een sleepbedrijf, dat het voertuig weer op het droge moet krijgen.