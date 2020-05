Minister Hoefdraad gaat vandaag nader in op COVID-19 Noodfonds

De Surinaamse minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gaat vandaag tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 Crisis Managementteam nader in op het COVID-19 Noodfonds. Dat is zojuist bekend gemaakt.

Na aanname van de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand heeft de regering met technische ondersteuning van het managementteam en input van de hardst getroffen sectoren een overbruggings- en sociaal ondersteuningsplan uitgewerkt.

Dit staat bekend als het COVID-19 Noodfonds. Er is 400 miljoen SRD gereserveerd om de komende zes maanden te overbruggen totdat de dagelijkse gang van zaken in Suriname is genormaliseerd.

De gezondheidsvoorschriften, zoals handen reinigen, afstand houden, en thuisblijven bij griepverschijnselen blijven van kracht verspreiding van het coronavirus onder het Surinaamse volk te voorkomen.