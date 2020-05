Brandweer ingeschakeld voor beknelling na zware aanrijding

Bij een zware aanrijding vanmiddag te Kasabaholo zijn leden van het Korps Brandweer Suriname ingezet om een van de slachtoffers te bevrijden uit een voertuig (foto). De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gaat om een aanrijding tussen een terreinwagen en een truck.

De aanrijding vond rond 15.15u plaats op de hoek van de Altagraciastraat en de Koolestraat. Drie mensen raakten hierbij gewond. Er werden twee ambulances ingezet om de slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis te vervoeren.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Op de foto hieronder is te zien dat het gaat om een grote truck met oplegger in een vrij smalle straat: