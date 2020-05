VIDEO: Gewapende overval bij bedrijf te Uitvlugt tijdens avondklok

De avondklok in Suriname weerhoudt criminelen er niet van om het boevenpad op te gaan. Dat bleek in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 mei weer. Zes gewapende mannen hebben een gewapende overval proberen te plegen, bij een bedrijf in het ressort Uitvlugt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de overval rond 04.30u plaats vond, terwijl de avondklok nog van kracht was. De daders zouden het gemunt hebben op een bedrijf dat gevestigd is aan de Veldhuizenlaan. Daar aangekomen werd de wachter overmeesterd en gekneveld.

Uiteindelijk werden alleen wat persoonlijke spullen van de man meegnomen. Er zijn geen gewonden gevallen. Op onderstaande camerabeelden is te zien hoe de zes mannen het terrein opgaan in poging het bedrijf te overvallen. Het is nog onduidelijk wie ze zijn.

De redactie van Waterknt.Net verneemt dat het de derde overval in korte tijd is bij verschillende ondernemers in de wijk Uitvlugt/Kwatta, met hetzelfde patroon: 6 personen en een chauffeur. Ze verplaatsen zich in een grijze toyota Blade en een zwarte vitz.

De Surinaamse politie is op zoek naar de verdachten en heeft de zaak in onderzoek.