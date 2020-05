India stuurt medische voorraden naar Suriname in strijd tegen coronavirus

India stuurt als vriendschappelijk gebaar medische voorraden naar Suriname in de strijd tegen het coronavirus. De coronavirus-pandemie heeft een ongekende, wereldwijde crisis van immens grote proporties veroorzaakt, waarbij landen over de hele wereld zich geconfronteerd zien met zowel een catastrofale noodsituatie op gezondheidsgebied als een enorme economische schok. Vanaf het begin van deze crisis is de focus van India onder leiding van premier Narendra Modi naar buiten gericht en heeft het de noodzaak van wereldwijde betrokkenheid erkend.

India is ook regelmatig in contact geweest met wereldleiders en heeft veel moeite gedaan om een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap te zijn met een vooruitziende blik die goed van pas zal komen in de post-pandemische wereld. India zet zich in om haar vrienden en partners te steunen in de collectieve strijd tegen de pandemie, onder meer door hen te voorzien van essentiële medische benodigdheden. Wereldwijde toegang tot medicijnen, vaccins en medische apparatuur om Covid-19 te bestrijden is cruciaal voor alle landen en volkeren. India is van mening dat medisch onderzoek, nieuwe geneesmiddelen en vaccins gratis en vrij moeten worden gedeeld.

In lijn met deze gedachte heeft India positief gereageerd op de plotselinge wereldwijde vraag naar hydroxychloroquine en heeft de productie opgevoerd om deze (en vele andere medicijnen) aan landen in elke regio van de wereld te leveren. Ondanks de enorme vraag in deze periode van lockdown, kon India middels gezamenlijke inspanningen van de regering en de particuliere sector, na te hebben gezorgd voor voldoende binnenlandse voorraden, grote hoeveelheden HCQ en paracetamol leveren aan consumenten over de hele wereld. Vanwege haar farmaceutische industrie van wereldklasse met welbekende merken, die haar in alle regio’s en op alle markten de favoriet maakt als producent van essentiële medicijnen, is de rol van India als ‘apotheek van de wereld’ scherp in beeld gekomen.

India besloot eerst HCQ en paracetamol te schenken aan haar directe buren en vervolgens aan andere zwaar getroffen landen in Afrika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Als blijk van vriendschap heeft India ook grootschalige commerciële export van HCQ met licentie toegestaan en is paracetamol uit licentie gehaald voor productie. Rapid Response Teams (RRT) bestaande uit artsen, verpleegkundigen en paramedici (van de strijdkrachten) zijn al ingezet in de Malediven, Nepal en Koeweit op verzoek van hun regeringen.

Naast het leveren van deze medicijnen omvat de humanitaire hulp van de regering van India de levering van essentiële medicamenten, antibiotica, medische verbruiksartikelen en andere laboratorium- en ziekenhuisapparatuur aan een aantal landen, waaronder Suriname. Ondanks het feit dat de lockdown de logistiek van de humanitaire noodhulpoperatie uiterst complex heeft gemaakt, worden innovatieve middelen gebruikt om levering te garanderen.

India ontpopt zich als wereldwijde leverancier van gezondheidsbeveiliging en vergroot haar reputatie als ‘apotheek van de wereld’. Zij stelt haar expertise op het gebied van medische gezondheid en volksgezondheid ook ter beschikking van de hele Zuid-Aziatische regio. Er is een Covid-19 noodfonds voor SAARC-landen opgericht op basis van vrijwillige bijdragen. India heeft voor dit fonds US$ 10 miljoen beschikbaar gesteld.

India heeft zich altijd ingezet voor kleine naties en kleine eilandstaten, met name met betrekking tot kwesties die rechtstreeks van invloed zijn op het levensonderhoud van de mens, zoals duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

India heeft met haar sterke vermogen op het gebied van digitale technologie en informatietechnologie bijgedragen aan de ontwikkeling van een ‘SAARCCOVID19 Informatie-uitwisselingsplatform (COINEX)’ platform dat door alle SAARC-landen (de Zuid-Aziatische Vereniging voor Regionale Samenwerking) kan worden gebruikt om de uitwisseling van gespecialiseerde informatie en tools tussen de aangewezen Covid-19 gezondheidswerkers in de regio te vergemakkelijken. Het SAARC Disaster Management Center in Gandhinagar, India, heeft een website (http://www.covid19-sdmc.org/) opgezet die is gekoppeld aan officiële Covid-19 websites van individuele SAARC-landen, welke voortdurend wordt bijgewerkt.

De Indiase medische professionals hebben ook online trainingen gegeven voor hun tegenhangers, niet alleen in de SAARC-regio, maar ook in andere regio’s, en hebben hen op die manier geholpen hun essentiële capaciteiten verder te versterken. India overziet ook een massale inkomende en uitgaande evacuatie voor alle regio’s. Uitgaande evacuaties van meer dan 58.000 buitenlanders van meerdere locaties in India naar 72 landen zijn gefaciliteerd. In de vroege stadia van de crisis had de Indiase regering onder zeer moeilijke omstandigheden 2.465 Indiase staatsburgers en 48 buitenlanders uit China (Wuhan), Iran, Japan en Italië geëvacueerd in speciaal daarvoor ingerichte vluchten. Nog eens 1.609 gestrande Indiase burgers werden met commerciële vluchten gerepatrieerd uit Maleisië, Singapore, Amsterdam en Parijs nadat de reisbeperkingen waren opgelegd. Er zijn ook een paar honderden Surinaamse burgers gestrand in het buitenland.

Premier Modi heeft deelgenomen aan virtuele G20-, SAARC- en NAMbijeenkomsten, waarbij hij de intentie van India om een verantwoordelijke wereldburger te zijn kenbaar heeft gemaakt. Hij heeft ook tientallen ontmoetingen gehad met zijn tegenhangers over de hele wereld. India reageert met innovaties en met een gecoördineerde inspanning op de beperkingen die worden opgelegd door de wereldwijde lockdown en bouwt een grotere, wereldwijde consensus om de huidige en post-Covid-19 pandemie aan te pakken.