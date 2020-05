Drie gewonden bij frontale botsing nadat automobilist het ‘beerde’ voor inhaler

Bij een aanrijding vanmiddag in Suriname, zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 14.00u plaats vond op de Magentakanaalweg, tussen de Welgedacht C weg en de Hannaslustweg.

Volgens de eerste informatie reed de auto links op de foto, over de Magentakanaalweg en probeerde daarbij een aantal auto’s in te halen. Het vermoeden bestaat dat ├ę├ęn van de ingehaalde auto’s hem niet de kans gaf om weer in te voegen toen er sprake was van tegemoetkomend verkeer.

De automobilist in kwestie wilde het waarschijnlijk beeren ­čśŤ voor de inhaler en zou gas hebben gegeven, waardoor de inhaler niet terug kon naar de eigen rijhelft. Hierdoor kwam het voertuig frontaal in botsing met een tegenligger.

Bij de aanrijding raakten drie personen gewond. Er werden twee ambulances ingezet om de gewonden af te voeren naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.