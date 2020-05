Bewoners dorp Tjabutabiki in Oost-Suriname uit quarantaine

Als alles goed gaat zijn de bewoners van het dorp Tjabutabiki in Oost-Suriname maandag uit quarantaine. Het hele dorp was in die staat geplaatst vanwege contact van bewoners met mogelijk COVID-19 besmette personen aan de Franse zijde.

Op 27 april werden de autoriteiten op de hoogte gebracht dat 12 personen nabijj Gran-Santi aan de Franse zijde positief werden getest op het nieuwe coronavirus. Niet lang daarna werd de ziekte bij 5 bootslieden vastgesteld, eveneens aan Franse zijde.

Het Surinaamse dorp Tjabutabiki waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen is toen direct in quarantaine geplaatst.

Volgens de algemeen directeur van de Medische Zending (MZ), Herman Jintie, verkeren de dorpsbewoners tot nu toe in goede gezondheid. Ook personen die zich tijdens de quarantaine toch naar Tjabutabiki hebben begeven.

Hij zegt dat het team van MZ aanwezig zal zijn om de exit screening te doen, wanneer de mensen uit quarantaine komen.