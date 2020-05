VIDEO: Vannacht ‘Bigi Boy’ Rozenstruik tegen Francis Ngannou

Ondanks veel kritiek en besmetting van een van de vechters, gaat het vechtsportevenement UFC 249 vandaag toch van start. In de Jacksonville Veterans Memorial Arena in Florida staat ook Surinamer Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik tegenover Francis Ngannou. De match tussen de twee werd een aantal keer uitgesteld wegens uitbraak van het coronavirus.

Het is een van de belangrijkste wedstrijden in het leven van de in Suriname geboren Rozenstruik. Als hij weet te winnen van Ngannou, dan mag hij daarna op voor de wereldtitel bij de UFC. Dat zei UFC-baas Dana White (foto midden). “De winnaar van Ngannou tegen Rozenstruik is zonder twijfel de eerstvolgende die om de wereldtitel mag vechten. Ja, 100 procent”, zei hij volgens nu.nl.

De UFC is de eerste bond die weer wedstrijden gaat organiseren in de VS. Het besluit om weer te gaan organiseren leverde de afgelopen weken al veel kritiek op. Tot overmaat van ramp zijn een Braziliaanse vechter en twee van zijn begeleiders, ook nog eens positief getest op het coronavirus. Het besmette drietal is per direct in isolatie gegaan en de vechter is van de deelnemerslijst gehaald meldt de nos.

Het event vindt plaats zonder publiek en er worden in het stadion slechts 150 mensen toegelaten. De hoofdgevechten van UFC 249 beginnen om 23.00u Surinaamse tijd (04.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van zaterdag op zondag). Big Boy vecht om middernacht (05.00u NL).

Bekijk hier een UFC filmpje van Bigi Boy en de stare down: