VIDEO: Bestuurster verliest controle, rijdt EBS mast kapot en ‘vliegt’ in trens

Bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname heeft een terreinwagen vanmiddag een stroompaal kapot gereden en is daarna op z’n zij in het water terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 14.00u plaatsvond aan de Welgedacht C weg.

De auto reed over de Welgedacht C weg, gaande in de richting van de Indiara Gandhiweg. Op een gegeven moment verloor de bestuurster de controle over het stuur en kwam eerst tegen een ander voertuig aan. Daarna reedt de bestuurstereen stroompaal met transformatorkast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kapot.

De terreinwagen eindigde vervolgens op z’n zij in het water van een trens langs de weg. De twee dames die in de terreinwagen zaten raakten niet gewond. Het voertuig kon met veel moeite door een sleepbedrijf aan land worden gebracht:

Mensen in NDP shirts staan bij het voertuig. Het is niet duidelijk of zij ook erbij betrokken waren.

Bekijk ook een video van het voorval: