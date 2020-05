Verkiezingsdag Suriname is ook nationale vrije dag vanwege Id-Ul-Fitre

Op maandag 25 mei a.s. vinden de verkiezingen plaats in Suriname. Deze dag is dit jaar ook een nationale vrije dag, omdat het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vastgesteld dat het einde van de vastenmaand ramadan (Id-Ul-Fitre) ook op die dag officieel gevierd wordt in Suriname.

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt deze voor moslims heilige maand als een periode van inkeer, waarin tussen de dageraad ruim vóór zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt.

Voor veel moslims valt het einde van de ramadan al in het weekend voor de verkiezingsdag, omdat het vasten op vrijdag 24 april jl begon en 30 dagen duurt. Hierdoor eindigt het vasten op zaterdag 23 of zondag 24 mei.

Op de dag na het vasten is er het Id-Ul-Fitre feest, dat in Nederland ook wel Suikerfeest wordt genoemd. In de ochtend bezoeken mannen en vrouwen de moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze feestdag. De gelovigen dienen eerst de verplichte zakat (aalmoes) te hebben voldaan.

De rest van de dag gaat men bij familie op bezoek en dit jaar natuurlijk stemmen!