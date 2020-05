Surinamers houden van nieuws, porno en gokken. Dat blijkt uit hun online surfgedrag, dat in kaart is gebracht door het internationaal opererend bedrijf Similarweb. In hun top tien van populairste sites in Suriname staan naast de algemene sites Google, YouTube en Facebook ook 3 Surinaamse nieuwssites, 3 porno sites en 1 goksite.

In de lijst, die ook hieronder te zien is, komt naar voren dat de top drie nieuwssites in Suriname bestaat uit De Ware Tijd, Starnieuws en Waterkant.Net. In die top 10 zien we ook maar liefst drie porno sites waaronder het bekende Pornhub. Tot slot sluit het gokplatform pashaglobal.com de lijst af.

Met SimilarWeb kun je de top van meest populaire websites bekijken via SimilarWeb metrics – ranking, traffic en engagement statistieken. Voor Suriname zijn de meest recente cijfers zijn van 1 april 2020 en ook hieronder te zien. Naast de cijfers van Suriname (links) staan de cijfers van Nederland (rechts):