Repatrianten uit Nederland, Cuba en Curaçao in Suriname aangekomen

Vrijdagavond 8 mei zijn honderden Surinamers, die gestrand waren in Nederland, Cuba en Curaçao aangekomen in Suriname. Een groep van 307 personen vertrok vrijdagmiddag vanaf Schiphol met een Spaanse Boeing 777 richting zanderij en kwam rond 18.30u aan op de Surinaamse luchthaven. Zaterdag 9 mei neemt deze charter weer Nederlanders die in Suriname gestrand zijn mee terug naar Nederland.

De tweede groep betreft gestrande reizigers uit Cuba en Curaçao. Die werden opgehaald door een commerciële vlucht van vliegmaatschappij Fly Allways. Deze vertrok vrijdag van Zanderij richting Havanna om daarna door te vliegen naar Willemstad. Op Curaçao stapten circa 40 gestrande passagiers in waarna het toestel terugvloog naar Suriname om rond 20.15u op Zanderij te landen.

Alle inzittenden zijn voor vertrek medisch gescreend om er zeker van te zijn dat er geen personen met ziekteverschijnselen van COVID op het vliegtuig naar Suriname stappen. Alle repatrianten gaan bij aankomst ook nog per direct 14 dagen in overheidsquarantaine.

De eerstvolgende vlucht die gestrande passagiers uit Nederland naar Suriname zal vliegen is er eentje van de KLM. Deze zou in eerst instantie op 13 mei vetrekken, maar omdat er een aansluiting gevonden moet worden met een vlucht van New Delhi, is deze datum niet haalbaar. In de Indiase hoofdstad zijn namelijk ook een aantal Surinamers gestrand, die eerst naar Schiphol vliegen en daarna aanhaken bij een vlucht van KLM naar Suriname. Deze zal op 17 of 19 mei plaatsvinden en ruim 300 mensen vervoeren.

Voor de mensen die vastzitten in Indonesië is er helaas nog geen oplossing. Dit omdat Indonesië haar grenzen nog niet heeft opengesteld waardoor er geen vluchten kunnen worden uitgevoerd naar Schiphol en vandaar door naar Suriname.

