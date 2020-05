Minister Hoefdraad eist weer rectificatie bericht, dit keer van De Telegraaf

Minister Hoefdraad van Financiën in Suriname is niet te spreken over een artikel van de Nederlandse krant De Telegraaf, met de kop ‘Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal’. Volgens Hoefdraad wordt hij hiermee ten onrechte in verband gebracht met witwassen.Hij heeft via zijn advocaat in Nederland rectificatie geëist van de Telegraaf.

In een schrijven naar het medium geeft de raadsman van minister Hoefdraad aan dat zijn cliënt ten onrechte in verband wordt gebracht met witwassen en zelfs als verdachte wordt aangemerkt als verdachte in een witwasschandaal. “Client wordt niet verdacht van witwassen en wordt daarvoor niet aangeklaagd en ook niet vervolgd. Evenmin is aan het Parlement verzocht toestemming te geven voor een dergelijke vervolging op basis van witwassen”, aldus een passage uit het schrijven aan de Telegraaf.

De raadsman geeft aan dat de gedane uitlating onjuist is en de naam van de minister schaadt. “De publicatie heeft eveneens tot gevolg dat belangrijke nationale- en internationale relaties/ contacten van de minister hierover terecht vragen stellen.” De advocaat voert verder aan dat de zaak, waarbij de procureur-generaal het parlement heeft gevraagd de minister in staat van beschuldiging te stellen, helemaal geen betrekking heeft op witwassen.

“Hierbij verzoek ik de Telegraaf, en voor zover nodig sommeer ik de Telegraaf, om per ommegaande het suggestieve c.q. onrechtmatige artikel te verwijderen en een rectificatie te plaatsen” aldus de advocaat. Ook wordt door hem gevraagd aan de Telegraaf om de informatie op Twitter en Facebook aan te zuiveren en om Google het bericht uit haar archief te doen verwijderen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Hoefdraad een rectificatie eist van een nieuwsmedium. Eerder deze week eiste hij een rectificatie van de Surinaamse nieuwssite Starnieuws: