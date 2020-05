FM Roger Matoewi winnaar Arena Master Challenge mei toernooi #1

Afgelopen vrijdag 1 mei werd het eerste toernooi van de Arena Master Challenge van de maand mei afgewerkt. Voor deze maand zullen vijf toernooien afgewerkt worden om daarna te bepalen wie de Arena Master van de maand wordt. Aan dit toernooi participeerden 36 Surinaamse schakers en werden 185 wedstrijden afgewerkt.

Ditmaal was het FIDE Master en meervoudig landskampioen Roger Matoewi die zich kampioen van de week mocht noemen. Het was een moeilijke start voor Matoewi daar hij zijn eerste wedstrijd van het toernooi verloor tegen Vickey Ramdat Tewarie. Door een misberekening verloor hij een stuk in het middenspel die hem uiteindelijk de wedstrijd kostte. Hierna kwam Matoewi sterk terug door de volgende acht wedstrijden op rij te winnen.

In de voorlaatste wedstrijd werd hij gestuit door FIDE Master Viresh Giasi. Giasi had een winst nodig om een kans te maken om het toernooi te winnen. Het werd een ware “Masters Clash” met een spannende dame-loper middenspel, ook in deze wedstrijd maakte Matoewi een slip waardoor zijn tegenstander een stuk voor kwam te staan en de wedstrijd won. Uiteindelijk bleken de 30 punten voldoende voor Matoewi om het kampioenschap naar binnen te halen.

Giasi eindigde op 29 punten en veroverde daarmee de tweede plaats. Opvallend was zijn laatste wedstrijd tegen Women FIDE Master Catherine Kaslan. Op zet nummer 29 maakte Giasi een grove blunder door zijn dame zonder enige compensatie weg te geven. Kaslan had dit echter niet door en liet nu per ongeluk haar dame ongedekt, Giasi aarzelde geen moment en veroverde de dame van de tegenstander. Kaslan was hierdoor gedwongen op te geven aangezien het materiaal verschil te groot was.

Op de derde plaats staat de razendsnelle Virgil Kartodikromo, hij werkte maar liefst 13 wedstrijden binnen een uur af. Zijn laatste wedstrijd was tegen de getalenteerde Rajiv Ramsing, die de witte stukken aanvoerde. De wedstrijd belandde in een toreneindspel, waarbij Kartodikromo positioneel beter stond. Ramsing maakte een strategische fout door zijn torenpaar te ontkoppelen om de pionnen van de tegenstander te veroveren. Kartodikromo had de uitwerking hiervan snel gecalculeerd en creëerde niet lang daarna een vrijpion die niet meer te stoppen was. Met deze winst eindigde Kartodikromo op 24 punten, net genoeg voor een plek in de top drie.

De beste dame van het toernooi werd Women FIDE Master Catherine Kaslan, met 19 punten op de 11e plaats. Haar tiende wedstrijd was tegen niemand minder dan haar zus Women Candidate Master Victoria Kaslan. Catherine had geen genade in deze wedstrijd en speelde vanaf de start zeer agressief. Zij wist de koningsverdediging van de tegenstander te doorbreken en een klopjacht op de koning te starten. Het duurde niet lang voordat Victoria in de fout ging door een loper te verliezen. Hierna was het eenvoudige opgave voor Catherine om de winst te noteren.

Na het derde toernooi van April behield FM Viresh Giasi zijn koppositie op de algemene standenlijst met 3994 punten. De hoogst gerangschikte dame is WFM Catherine Kaslan met 3965 punten. FM Roger staat aan kop op de standenlijst van Mei. De top vijf op de standenlijsten zien er als volgt uit:

Standenlijst Mei

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Roger Matoewi 1973 1000 2022 1 2 FM Viresh Giasi 2259 999 2364 1 3 Virgil Kartodikromo 2116 998 2188 1 4 Shiva Kalka 2037 997 2197 1 5 Vickey Ramdat Tewarie 1982 996 2047 1

Algemene Standenlijst Q2, Apr – Jun

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Viresh Giasi 2259 3994 2245 4 2 Imaan Kalidjo 2114 3980 2043 4 3 Vickey Ramdat Tewarie 1982 3977 1952 4 4 FM Roger Matoewi 1973 3976 2029 4 5 Pratul Panchoe 2162 3976 1977 4

Maandelijks, iedere vrijdag om 20:00u, wordt een Arena Master Challenge georganiseerd om na te gaan wie de beste online blitz schaker van Suriname is. Aan het eind van de maand wordt middels een grand-prix puntensysteem nagegaan wie zichzelf de Arena Master van de maand mag noemen. Aan het eind van ieder kwartaal wordt bepaald wie de algehele winnaar is, met een prijzenpot van SRD 1,200. De Arena Master van elke maand ontvangt een prijs van SRD 150. Na ieder kwartaal wordt de eindrangschikking opgemaakt. De kwartaal winnaar ontvangt SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste Dame SRD 100, beste U18 SRD 100, alsook medailles voor de beste U16, U14 en U12 jongens en meisjes.

Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen voor die week. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Het toernooi wordt volledig op Lichess.org afgewerkt. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarop dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden worden gespeeld door schakers over de gehele wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers en verenigingen zijn intussen ook aangesloten op Lichess.

Spelers kunnen zich altijd online aanmelden voor het volgend toernooi welke op 8 mei om 20:00u wordt afgewerkt. Voor deelname of meer informatie: https://athenachess.com .