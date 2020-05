First lady doneert aan verpleegkundigen in verband met Moederdag

First lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft diverse ziekeninstellingen in Suriname goederen aangeboden ten behoeve van de vrouwelijke verpleegkundigen. Dit in het kader van Moederdag, die op zondag 10 mei wereldwijd herdacht wordt. Dit gebeurde op vrijdag 8 mei ten kantore van de Surinaamse presidentsvrouwe. Aangezien niet elke medewerker in aanmerking kan komen voor een presentje moeten de ziekenhuizen via een lotingsysteem de goederen verdelen onder het vrouwelijk deel van het personeel.

De first lady bracht waardering uit aan deze beroepsgroep voor het feit, dat ze zich dagelijks inzetten om patienten te helpen. Ook in deze periode van de Covid-19 pandemie, waar er extra druk is ontstaan op de medische zorg, hebben deze verpleegkundigen zich van hun beste zijde laten zien. Ook bracht de presidentsvrouwe dank uit aan allen die dankzij hun inspanningen en liefde ervoor hebben gezorgd dat ons land tot nu toe bespaard is gebleven van een Covid-19 uitbraak.

De donatie vanuit het bureau van de first lady aan het ziekenhuispersoneel bestaat uit een wasmachine, een fiets, ventilator en een zonnepaneel. De meeste directeuren hebben aangegeven dat de komende week de goederen worden verloot onder de verpleegkundigen.

Aarti Kalloe, directeur van het Marwina Ziekenhuis is verrast met deze geste van de presidentsvrouwe. Ze is blij dat ofschoon haar ziekenhuis helemaal in het oosten van het land is toch in aanmerking is gekomen voor de goederen van de first lady. Ook het feit dat de verpleegkundigen in deze periode extra in het zonnetje gezet worden doet de directeur goed.

Jason van Genderen, directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, is ook ingenomen met deze geste. Hij waardeert de actie van de first lady die gemeend heeft alle ziekenhuizen te gedenken. Hij gaf een compliment aan de alle verpleegkundigen van het ziekenhuis die het werk met veel liefde uitvoeren.