Vrouw aangehouden voor verspreiden pornografische beelden ex-koppel

De politie van Geyersvlijt in Suriname heeft donderdag een vrouw aangehouden voor het verspreiden van pornografische beelden van een ex-koppel via social media.

Volgens de politie is de man in deze zaak eerder al aangehouden. Hij verklaarde dat hij enkele intieme momenten met zijn ex-vriendin had vastgelegd. Hij stuurde de beelden naar de aangehouden vrouw om te zien. Vermoedelijk plaatste zij die op haar beurt op social media.

De vrouw naar wie de man de pornografische beelden had gestuurd werd toen opgespoord en aangehouden. De ex-vriendin van de man ontdekte dat de beelden van haar intieme momenten met hem waren verspreid en deed meteen aangifte. De man werd zodoende aangehouden.

De politie heeft de aangehouden vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.