Tweede groep repatrianten uit Nederland keert vandaag terug naar Suriname

De tweede groep repatrianten vanuit Nederland keert terug naar Suriname. Met inachtneming van de COVID-19 veiligheidsregels stappen de in Nederland gestrande Surinamers, vandaag vrijdag 8 mei op Schiphol in het vliegtuig. Vanuit verschillende actoren is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze vlucht meldt de Surinaamse overheid.

Op deze vlucht zitten voornamelijk personen die op 14, 15, 16 en 17 maart 2020 terug zouden moeten keren naar Suriname. Ook is zoveel mogelijk rekening gehouden met vrouwen met kinderen, personen die nu worden bijgestaan door de Surinaamse overheid, personen die onder medische behandeling zijn of medicatie nodig hebben, seniore burgers, personen in strategische beroepen en functionarissen in overheidsdienst.

De in Nederland gestrande burgers zullen zoals alle andere repatrianten ook verplicht in overheidsquarantaine wanneer ze in Suriname aankomen. De eerste groep repatrianten mochten dinsdag naar huis, waarna de hotels zijn gereinigd in afwachting van de tweede groep.

Aanmelden is tussen 08.00u en 10.00u in de ochtend, check-in balie 30 en 32. De geplande vertrektijd vanaf Schiphol Gate E3 is 13.00u en de aankomst in Suriname is 17.30u. Het vluchtnummer van deze tweede repatriëringsvlucht op de route AMS-PBM is PY993.

Morgen, zaterdag 9 mei vliegt het toestel om 17.00u terug naar Nederland met in Suriname gestrande Nederlanders.