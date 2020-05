Op Curaçao gestrande passagiers vliegen vandaag terug naar Suriname

Een groep van bijna 40 op Curaçao gestrande Surinamers kan vandaag eindelijk terugvliegen naar Suriname. Sommige mensen uit die groep zaten bijna 8 weken vast op het eiland. Ze kunnen terug met een commerciële vlucht, welke uitgevoerd wordt door Fly Allways en moeten 650 US dollar per persoon betalen.

Het vliegtuig zal vanuit Suriname eerst Cuba aandoen en ook Cubanen meenemen uit Suriname en Surinamers uit Cuba. Vervolgens wordt er doorgevlogen naar Curaçao, om de gestrande passagiers mee terug te nemen naar huis.

Veel passagiers zijn opgelucht, maar er zijn ook mensen die grote vraagtekens plaatsen bij het te betalen bedrag in US dollars. Zo vertelde een mevrouw aan onze redactie: “mijn moeder -die een SLM retourticket heeft- is hier op Curaçao gestrand, maar we beschikken niet over die $650.”

De vrouw in kwestie vindt dat de Surinaamse overheid doet overkomen dat het om een gratis vlucht gaat die gestrande surinamers naar huis brengt. Dit terwijl je keiharde dollars moet betalen om thuis te komen. Het is dus geen repatriatievlucht maar puur commercieel.