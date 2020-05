NDP’ers gaan los op succesvolle campagnevideo van de VHP

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft afgelopen week onderstaande campagnevideo naar buiten gebracht in Suriname. Het filmpje heeft heel wat tongen los gemaakt van NDP’ers die de VHP beschuldigen van plagiaat. De campagnevideo, die in slechts een paar dagen al meer dan 100.000 keer is bekeken, zou namelijk veel lijken op een commercial van Nike.

VHP voorzitter Santokhi wuift alle kritiek weg en geeft in een gesprek met ABC Online nieuws inderdaad aan dat de partij geïnspireerd is door uitspraken van belangrijk mensen in de geschiedenis, maar ook door de manier waarop Nike haar boodschap naar voren heeft gebracht. “Het staat ook allemaal duidelijk in de disclaimer bij de video, dus we ontkennen niets” zegt Santokhi.

Hij vindt het frappant dat juist de NDP zeurt over plagiaat, terwijl die partij haar slogan ‘Yes we can do the job!‘ duidelijk heeft afgekeken van president Obama’s ‘Yes we can!‘. Ook het bekende NDP logo van een hand met ‘We gaan voor nog vijf‘ is een exacte kopie van de stop-attack campagne van een andere organisatie, aldus Santokhi.

De VHP trekt zich duidelijk niets aan van de kritiek van de NDP. In tegendeel heeft de partij juist dankzij de aandacht van al die NDP’ers nog meer succes met haar video en wordt het filmpje nog meer bekeken. Intussen heeft het filmpje alleen al op de pagina van de VHP meer dan 100.000 views gerealiseerd zegt Santokhi.

Hij geeft aan dat de NDP zo reageert omdat ze zich bedreigd voelt en diarree krijgt van het succes van het VHP filmpje. Tot slot geeft hij de NDP een tip en wel om die kritiek los te laten en zich liever te focussen op belangrijkere zaken in Suriname, zoals het vraagstuk van armoede, de hoge valuta koers, de crisis in allerlei sectoren en de zaak tegen minister Hoefdraad.

Voor de mensen die het Surinaamse filmpje gemist hebben is hij hier nogmaals:

Yu sten e du en. W'o set'en. Na vele jaren van armoede, corruptie en achteruitgang valt 25 mei het doek voor de huidige regering. Wil jij een beter leven? Stem dan 25 mei op VHP en RED SU.No las bribi en maak je klaar voor 25 Mei💪🏽YU STEN E DU EN!!!🧡 W'O SET'EN!!! 🇸🇷🧡🐘#vhp #suriname #redsu #yusteneduen #woseten #pandemi #stem #bewust #25mei2020 #verkiezing #verandering #change #srananDisclaimer: inspired by Nike's JUST DO IT 30th Anniversary campaign. The VHP does not own any rights. Posted by Vooruitstrevende Hervormings Partij – VHP on Monday, 4 May 2020