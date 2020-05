Naar Albina gevluchte inbrekers aldaar aangehouden

Opnieuw heeft de Surinaamse politie inbrekers aangehouden, die het gemunt hebben op woningen van bewoners die zich momenteel buiten Suriname bevinden. Uit de huizen zijn onder andere televisietoestellen, lichtmotoren, stereo installaties, ventilatoren en kledingstukken gestolen, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Albina heeft in de maand april een aantal aangiften opgenomen van inbraken, gepleegd in hun ressort op verschillende woonadressen. Rechercheurs van de Politie Regio Oost hebben inmiddels zes inbraakzaken opgelost waarbij vier verdachten zijn aangehouden en opgesloten.

Het gaat volgens de politie om de 31-jarige Regilio R., de 13-jarige D. J. de 20-jarige Amith J. en de 21-jarige Marvin K. Uit het politie onderzoek is ook naar voren gekomen, dat Amith en Marvin ook in de stad en wel in het politie ressort Munder Buiten actief zijn geweest. Zij worden namelijk door de politie van het bureau Munder Buiten verdacht van vier inbraken en twee berovingen.

Toen de grond in de stad Amith en Marvin te heet onder de voeten werd doken zij onder op Albina; alwaar zij een inbrekersbende vormden met Regilio en de 13-jarige D.J. Ondertussen is een deel van de gestolen goederen terug gevonden door de politie, meldt het KPS.