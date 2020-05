MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) concentreert zich momenteel op het brengen van awareness bij de bewoners in het binnenland rond de orde en veiligheidsmaatregelen van het Covid-19 virus. Deze lockdown is recentelijk door de regering ingesteld om verspreiding van het coronavirus vanuit de buurlanden te voorkomen. Verder concentreert de MZ zich volgens algemeen directeur Herman Jintie ook op het uitvoeren van epidemiologische missies, om op een actieve wijze positieve gevallen op te sporen.

Directeur Jintie geeft aan dat alle 51 MZ-poliklinieken in het binnenland zitten in het gebied dat is afgesloten. Het gebied is verdeeld in 5 regio’s, waarvan het overgrote deel in het zuiden bij de inheemsen. De activiteiten die zijn uitgevoerd concentreren zich rond het brengen van bewustzijn naar de gezondheidswerkers in eerste instantie en de PPE-training om de mensen voor te bereiden op eventueel contact met suspected cases.

Daarnaast heeft de MZ zich ook beziggehouden met het distribueren van PPE’s naar haar verschillende poliklinieken. De epidemiologische missies naar de diverse gebieden dienen om op een actieve wijze te vinden. Vaak genoeg is er niet veel informatie voor handen. “Maar op het moment dat we horen dat er een suspected case is dan bereiden we verschillende teams voor om die gebieden aan te doen,” zegt Jintie.

De awareness activiteiten voor de diverse gemeenschappen in het binnenland worden uitgevoerd door middel van sessies met het Traditioneel Gezag en voorlichting door middel van audio en video in verschillende talen. Verder geschiedt dat door het aangaan van partnerschappen met radio- en tv-stations. Ook worden lokale organisaties, zoals ngo’s en andere actieve Surinaamse groepen als de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en met hun van gedachten gewisseld over hoe deze grote operatie uit te voeren.