Ingebroken in woning NDP-parlementarïer Daniëlle Sumter

In de woning van NDP-parlemtarïer Daniëlle Sumter in het district Wanica is er eerder deze week ingebroken.

Volgens de politie ontdekte een buurvrouw de inbraak en sloeg alarm. Sumter ging meteen ter plaatse en ontdekte dat dat haar woning compleet overhoop was gehaald. Het keukenraam hebben de dieven geforceerd om de woning te betreden.

De daders maakten een stereoset, cosmetica artikelen, een doos met vuurwerk, laptop, tablet, harde schijven, twee televisietoestellen, twee brushcutters en andere spullen buit.

De parlementarïer vindt het heel opmerkelijk dat vlak voor de verkiezingen er is ingebroken in haar woning en spullen met haar campagne zaken erop zijn buitgemaakt. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.