In Belém gestrande passagiers terug in Suriname

Een vlucht met ingezetenen van Brazilië is donderdag 7 mei van Suriname vertrokken naar Belém. Met hetzelfde vliegtuig zijn personen die in Brazilië gestrand waren, teruggekeerd naar Suriname. Afhandeling van de passagiers is goed gegaan.

Vanwege de Covid-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft was het afreizen eerder niet mogelijk. Zoals bij eerdere Surinaamse repatriatievluchten reizen er ook medici mee om de patiënten voor en gedurende de vlucht te monitoren.

De vluchten zouden eerst woensdag 6 mei uitgevoerd worden, maar gingen uiteindelijk niet meer door. Het verhaal ging rond dat er een aantal suspected Covid-19 cases onder de repatrianten zouden zijn en dat de vluchten daarom gecanceld werden.

Volgens overste Veira was dat niet de reden voor het cancelen van de vluchten. Naar zeggen van Veira waren er vanwege de lockdown in Brazilië andere zaken die niet tijdig in orde gemaakt konden worden voor de vluchten.