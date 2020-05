Automobilist krijgt black-out en knalt tegen stilstaand voertuig met gasbommen

Bij een gevaarlijke aanrijding donderdagmiddag in Suriname raakten deze twee voertuigen flink beschadigd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeluk aan de Gongrijpstraat plaatsvond, nadat een automobilist een black-out kreeg.

De veroorzaker reed in de donkerrode auto over de Gongrijpstraat richting Ringweg toen hij een black-out kreeg en de controle over het stuur verloor. Hij ramde daarbij een blauwe pick-up die stilstond op de berm. Het geraakte voertuig vervoerde een aantal gasbommen.

Ondanks de zware klap en de flinke schade aan beide voertuigen raakte er niemand gewond. De verkeersdeelnemers mogen van geluk spreken dat het redelijk goed afgelopen is, want er was sprake van een potentieel gevaarlijk situatie.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.