VIDEO: Nieuwe track en clip van Dyna – ‘Rollercoaster’

Na het succes van zijn eerder dit jaar uitgebrachte single ‘Mami’ met Young Ellens en KM komt Dyna met een nieuw zomers geluid genaamd ‘Rollercoaster’. Op deze hit zijn supersterren Bryan mg, Yxng Le en Priceless te horen en de zomerse beat is mede geproduceerd door talentvolle producer Roman Shafique.

De in Suriname geboren DJ heeft sinds 2008 de Nederlandse dance scene on lockdown en weet met zijn eigen event Sexed Up ‘Ladies Night Out’ de grootste venues in Nederland keer op keer weer stijf uit te verkopen. De bekende gelijknamige Sexed Up mixtapes heeft iedereen in Nederland inmiddels grijsgedraaid.

Ook in deze gekke tijd blijft Dyna positief, zet je geluid extra hard en stap in zijn ‘Rollercoaster’. Luister ‘Rollercoaster’ nu hier via alle streamingdiensten: Dyna.lnk.to/Rollercoaster en bekijk de video hierboven.