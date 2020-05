VIDEO: Brutale straatrover die tas van oudere vrouw wegrukte aangehouden

Een brutale beroving die op woensdag 6 mei in Suriname plaats vond, is met een beveiligingscamera vastgelegd. Op de video die hieronder staat, is te zien hoe een straatrover een tas bij een oudere vrouw met veel geweld wegrukt en er vandoor gaat. De rover in kwestie is inmiddels aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat twee mannen op een bromfiets op de kruising van de Ramgoelamweg en Mastklimmenstraat rond 12.30u een oudere vrouw met een tas zagen lopen. Een van de mannen sprong van de bromfiets af en deed alsof hij bij een bedrijf naar binnen ging.

Hij bleef daar even staan en liep toen op de nietsvermoedende vrouw af, waarbij hij haar handtas vanaf haar rechterarm wegrukte. De vrouw liet echter niet los, waardoor ze bij het trekken viel en meegesleurd werd door de rover die bleef trekken. Ze kwam daarbij hard op het wegdek terecht, waarna de rover zich met de tas uit de voeten maakte.

De aangeslagen vrouw riep omstanders om hulp maar die konden niets doen. De rover sprong achterop de bromfiets van zijn wachtende compagnon waarna ze richting de Indira Gandhiweg reden. Daar lieten ze de bromfiets achter en gingen te voet verder.

Een lid van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zette de achtervolging in. Hij kon de verdachte na het lossen van waarschuwingsschoten, aanhouden en overdragen aan de politie van Latour. De tweede verdachte is nog voortvluchtig maar zal binnenkort ook opgepakt worden.

De tas is teruggevonden en aan de rechtmatige eigenaresse teruggegeven door de Surinaamse politie.