Vandaag uitvaart eerste Surinaamse cabaretier André Conrad

Op dit moment vindt in Amsterdam de besloten uitvaart plaats van de eerste Surinaamse cabaretier, acteur, zanger en regisseur André Conrad. Hij overleed vorige week op 86-jarige leeftijd plotseling aan een hartaanval.

De in Suriname geboren entertainer was zeer veelzijdig en werd in de jaren vijftig bekend als komiek. In 1963 verhuisde hij naar Nederland en sloot zich aan bij de eerste Surinaamse cabaretgroep Moksi Alesi. Hij trad samen met kompaan André Sarucco ook vaak op als cabaretduo op onder de naam ‘André en Andrétje’.

Zijn uitvaart vindt vandaag vanaf 13.45u in besloten kring plaats. Voorafgaand was er op woensdag 6 mei gelegenheid tot het nemen van afscheid in afscheidshuis Yarden te Amsterdam Zuid-Oost.

Vanwege de coronaregels kunnen niet meer dan 30 mensen bij de uitvaart aanwezig zijn. De uitvaart is daarom via een livestream te volgen.