Repatriatie vlucht Belém gecanceld, maar niet vanwege suspected COVID-19 cases

De eerder deze week aangekondigde repatriatievlucht uit Belém (Brazilie), is op woensdag 6 mei niet meer doorgegaan. Het verhaal ging dat er een aantal suspected COVID-19 cases onder de repatrianten zou zijn en dat de vlucht naar Suriname daarom gecanceld is. Dit is echter niet het geval volgens overste Danielle Veira.

Ze zei dat woensdag op de persconferentie van het COVID-19 Management Team. Volgens Veira werd er inderdaad al een aantal dagen gesproken over suspected COVID-19 cases onder de groep repatrianten die gestrand is in Belém. Maar dat is niet het geval en ook niet de reden om de Surinaamse vlucht niet door te laten gaan.

Volgen Veira zijn er vanwege de lockdown in Brazilië andere zaken die niet tijdig in orde gemaakt konden worden, waardoor de vlucht niet kon vertrekken. Ze gaf aan dat er ook 60-80 Brazilianen terug gaan naar Brazilië en dat het land hier rustig en zorgvuldig mee wil omgaan.

Deze vlucht uit Belém, waarmee ongeveer 56 Surinamers huiswaarts gebracht zullen worden, gaat nu op donderdag 7 mei.