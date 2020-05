Politie houdt jeugdige inbrekers CBB Nickerie aan

De recherche van Nickerie heeft in de laatste week van april drie personen aangehouden op verdenking van inbraak in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) Nickerie. Het gaat om een jongen van 15, een jongeman van 20 en ook een jongedame van 18, meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

De politie van het bureau Nieuw Nickerie kreeg op dinsdagmorgen 28 april de melding dat er ingebroken was bij het CBB. Bij die inbraak werden een geldtrommel met geld, zes computers en een camera buitgemaakt. Deze inbraak is vermoedelijk in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 april gepleegd.

Door de recherche van de politie Regio West zijn drie verdachten in beeld gebracht en aangehouden. Het betreft in deze de 15-jarige J.R., de 20-jarige G.P. en de 18-jarige S.A. Uit het verder onderzoek is naar voren gekomen dat tegen deze drie verdachten ook op de bureaus Uitvlugt en Centrum aangiftes van inbraak en mishandeling zijn gedaan.

Deze jeugdige criminelen zijn in verzekering gesteld meldt het KPS. De Surinaamse politie is bezig met het terug vinden van de gestolen goederen en het geld.