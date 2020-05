Opgepakte avondklok overtreder had xtc pillen op zak

De politie heeft vorig weekend een 34-jarige man aangehouden die tijdens de avondklok op straat was. Bij een veiligheidsfouillering bleek de man F.J. dertien xtc tabletten in zijn bezit te hebben. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De rechercheurs van Regio West hebben in de avond van zaterdag 25 april, tijdens een onopvallende surveillance, een groep mannen langs de openbare weg zien borrelen op het Nationaal Project te Nickerie. Op dat moment was het al na acht uur in de avond.

De rechercheurs hielden de mannen voor dat zij lockdown overtreders waren en dat zij zich moesten verwijderen van de openbare weg. In plaats dat de mannen gehoor gaven aan dat bevel gingen zij ertoe over zich te verzetten. De politieambtenaren waren genoodzaakt dat verzet te breken en de mannen aan te houden.

Een van hen, de 34-jarige F.J. had de xtc pillen op zak. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. De tabletten zijn in beslag genomen meldt de politie.